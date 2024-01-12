В Лондоне назвали законными удары по хуситам без согласия СБ ООН

В рамках международного права силовой ответ страны возможен, если он носит пропорциональный характер и является единственным возможным средством борьбы с нападением, напомнили в правительстве Великобритании

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Великобритания действовала в рамках международного права, осуществив авиаудары по позициям мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Соединенного Королевства.

"Великобритании разрешено в рамках международного права использовать силу в тех случаях, когда самооборона является единственным возможным средством борьбы с действительным или неизбежным вооруженным нападением и когда применение силы необходимо, а сам ответ носит пропорциональный характер. Правительство уведомит Совет Безопасности ООН о действиях, предпринятых в рамках статьи 51 Устава ООН", - сказано в документе под названием "Краткое изложение правовой позиции правительства Великобритании: законность военных действий Великобритании в отношении объектов хуситов в Йемене".

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары, используя самолеты, корабли и подводные лодки, по объектам движения "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удар был нанесен в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море и является оборонительным. Целями стали места дислокации ракет, БПЛА и радиолокационные станции хуситов.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.