Израиль заявил, что суд ООН не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска ЮАР

Южно-Африканская Республика ранее подала иск против еврейского государства о возможном нарушении конвенции о геноциде в секторе Газа

ГААГА, 12 января. /ТАСС/. Израиль считает, что Международный суд ООН не обладает необходимой юрисдикцией для рассмотрения иска ЮАР о возможном геноциде в секторе Газа. Об этом заявил на слушаниях представляющий израильскую сторону адвокат Малком Шоу.

Он напомнил, что дело касается именно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, в нарушении которой ЮАР обвиняет Израиль. "Мы находимся на предварительной стадии рассмотрения дела, поэтому ЮАР не должна доказывать, что акты геноцида действительно совершались или совершаются, однако страна должна продемонстрировать, что разбирательство имеет отношение к конвенции, - подчеркнул Шоу. - В конечном счете суд не обладает юрисдикцией в отношении других возможных преступлений, какими бы серьезными они ни были. Нас волнует только геноцид".

Однако в этом случае нет никаких указаний на то, что Израиль осуществляет геноцид, то есть имеет "специфическое намерение уничтожить полностью или частично палестинское население как таковое", отметил адвокат. Израиль имеет намерение освободить заложников, "неоспоримо и его намерение расправиться с [палестинским движением] ХАМАС и другими вооруженными группировками", констатировал он. "Возможно, военные зашли слишком далеко в своих действиях, но с этим будет иметь дело надежная и справедливая юридическая система Израиля на более позднем этапе, - подчеркнул Шоу. - Но это не намерение уничтожить группу населения или ее часть как таковую. Наш вывод заключается в том, что суд не обладает необходимой юрисдикцией".

ЮАР подала иск против Израиля о возможном нарушении конвенции о геноциде в Международный суд ООН в Гааге 29 декабря 2023 года. В документе утверждается, что действия властей Израиля можно охарактеризовать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". В рамках данного иска южноафриканская сторона добивается того, чтобы суд постановил, что Израиль нарушает свои обязательства по конвенции и должен прекратить все боевые действия в секторе Газа, а также выплатить репарации.

Рассмотрение дела по существу начнется позднее и, как ожидается, займет минимум несколько лет. Проводимые 11-12 января слушания касаются предупредительных мер, направленных, по словам представителей ЮАР, на защиту палестинцев от "дальнейшего серьезного и непоправимого" нарушения их прав.

В первый день слово было предоставлено южноафриканским представителям, во второй день со своими аргументами выступает израильская сторона. Ожидается, что вердикт суда по предупредительным мерам будет вынесен в течение нескольких недель. Решения суда являются обязательными, однако у инстанции при этом нет механизмов для принуждения к их исполнению.