МИД Израиля заявил, что ЮАР нарушает конвенцию о геноциде из-за поддержки ХАМАС

По словам министра иностранных дел еврейского государства Исраэля Каца, утверждения Южно-Африканской Республики не имеют оснований

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 января. /ТАСС/. ЮАР сама нарушает Конвенцию о предупреждении преступления геноцида, поддерживая радикальное палестинское движение ХАМАС. Такое мнение выразил глава израильского МИД Исраэль Кац по итогам слушаний в Международном суде ООН в Гааге, куда южноафриканские власти подали иск против Израиля в связи с возможным нарушением этой конвенции еврейским государством в ходе военной операции в секторе Газа.

"Когда дело касается Израиля, кажется, что двойные стандарты некоторых стран мира вопиют до небес. Утверждения ЮАР в отношении Израиля не имеют оснований. Никаких доказательств представлено не было, есть только свидетельства [ведущейся Израилем] нравственной оборонительной войны, не имеющей себе равных. Сама ЮАР нарушает конвенцию о геноциде, поддерживая террористическую организацию ХАМАС, призывающую к уничтожению Государства Израиль", - говорится в заявлении главы израильской дипломатии.

Кац поблагодарил представителя еврейского государства в суде и всю делегацию за проделанную работу, которая, по его оценке, позволила в ходе слушаний "подорвать лицемерные доводы ЮАР и раскрыть ее подлинное лицо как верного представителя террористической организации" ХАМАС. "Я надеюсь, что этот иск будет полностью отклонен, и верю, что справедливость восторжествует", - заключил глава МИД еврейского государства.

ЮАР подала иск против Израиля о возможном нарушении конвенции о геноциде в Международный суд ООН в Гааге 29 декабря 2023 года. В документе утверждается, что действия властей Израиля можно охарактеризовать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". В рамках данного иска южноафриканская сторона добивается того, чтобы суд постановил, что Израиль нарушает свои обязательства по конвенции и должен прекратить все боевые действия в секторе Газа, а также выплатить репарации.

Рассмотрение дела по существу начнется позднее и, как ожидается, займет несколько лет. Проводимые 11-12 января слушания касаются предупредительных мер, направленных, по словам представителей ЮАР, на защиту палестинцев от "дальнейшего серьезного и непоправимого" нарушения их прав.

В первый день слово было предоставлено южноафриканским представителям, во второй день со своими аргументами выступает израильская сторона. Ожидается, что вердикт суда по предупредительным мерам будет вынесен в течение нескольких недель. Решения суда являются обязательными, однако у инстанции при этом нет механизмов для принуждения к их исполнению.