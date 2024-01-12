Прокуратура Дании заявила о связи с ХАМАС задержанных подозреваемых в подготовке терактов

Прокурор Андерс Ларссон отметил, что это обстоятельство больше не должно быть засекреченным

СТОКГОЛЬМ, 12 января. /ТАСС/. Задержанные в Дании в середине декабря 2023 года лица, подозреваемые в терроризме, были связаны с палестинским движением ХАМАС. Это подтвердила прокуратура королевства.

"Расследование показало, что, по мнению полиции, дело связано с ХАМАС. Это обстоятельство, по нашему мнению, больше не должно быть засекреченным", - заявил прокурор Андерс Ларссон в эфире датского телеканала TV2.

14 декабря датская полиция провела рейды в нескольких регионах страны. Операция, которую назвали антитеррористической, стала реакцией на поступившую информацию о готовящемся теракте. Семь человек подозреваются датской полицией в причастности к планированию преступления. Под стражей находятся три человека (58-летний мужчина и две 20-летние женщины), трое арестованы заочно, а еще один отпущен на свободу за отсутствием достаточных оснований для ареста.