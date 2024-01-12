Болтон считает весьма вероятной победу Трампа на президентских выборах в США

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут в ноябре

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что считает весьма вероятным возвращение Дональда Трампа в Белый дом по итогам предстоящих в этом году выборов.

"Думаю, это возможно, весьма вероятно, хотя нет ясности с тем, кто будет кандидатом от республиканцев. Думаю, многие недооценивают то, насколько непопулярен [президент] Джо Байден. До ноября еще много времени, но да, я считаю реальным переизбрание Трампа. К сожалению", - отметил Болтон в интервью телеканалу Sky News.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 2023 года действующий американский лидер Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года, он считается сейчас фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев.