ООН сообщила о противоречии праву заявлений Израиля о принудительном переселении из Газы

Заместитель генсека Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс отметил, что любому лицу, перемещенному из анклава, должны разрешить в дальнейшем вернуться

ООН, 12 января. /ТАСС/. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс встревожен заявлениями представителей правительства Израиля о принудительном переселении жителей сектора Газа.

"Я хочу подчеркнуть, что любому лицу, перемещенному из Газы, должно быть разрешено вернуться, как того требует международное право. В этом контексте мы глубоко встревожены недавними заявлениями израильских министров относительно планов по поощрению массового перемещения гражданского населения из Газы в третьи страны", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

"Эти заявления вызывают серьезную обеспокоенность по поводу возможного насильственного массового переселения или депортации палестинского населения из сектора Газа, что строго запрещено международным правом", - добавил Гриффитс.

В начале января министр национальной безопасности еврейского государства Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич выступили с призывом к "добровольному переселению" жителей сектора Газа за пределы анклава в качестве способа урегулирования конфликта и обеспечения безопасности.