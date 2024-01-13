Пентагон утверждает, что удары в Йемене сократили военный потенциал хуситов

Начальник оперативного управления Комитета начальников штабов ВС США генерал Дуглас Симс отметил, что Соединенные Штаты проводят оценку последствий удара

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Удары США и Великобритании по Йемену сократили военный потенциал мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". С такой оценкой выступил в пятницу перед журналистами на брифинге начальник оперативного управления Комитета начальников штабов ВС США генерал Дуглас Симс.

"Мы ослабили военный потенциал [хуситов]. <...> Я не верю, что они смогут действовать так, как действовали в тот день", - отметил Симс, говоря об атаке мятежников 9 января, которая стала причиной ответных ударов американских и британских ВС.

При этом, продолжил генерал, США проводят оценку последствий удара. "Мы не знаем полной оценки ущерба от боевых действий. <...> Мы продолжаем проводить оценку боевого ущерба, нанесенного различным целям", - добавил он. Начальник оперативного управления допустил, что хуситы "попытаются предпринять какие-то ответные действия". Он рассказал, что движение запустило в пятницу одну противокорабельную баллистическую ракету, но та не попала ни по одному из кораблей.

Тем не менее, считает Симс, "в целом [атаки хуситов] безрезультатны". "Я надеюсь, что они все же не будут наносить ответные удары", - подчеркнул он, добавив, что США готовы к ответным действиям йеменского движения.

По данным генерала, "большинство районов, по которым были нанесены удары, вообще не были застроены". Он пояснил, что целью ударов было уничтожение инфраструктуры мятежников. "Удары были направлены исключительно на то, чтобы ликвидировать потенциал, который препятствует свободе судоходства в международных водах, - утверждал Симс. - Мы уверены, что хорошо справились с этой задачей".