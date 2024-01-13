Дипломат заявил, что ЮАР предстоит рассмотреть вопрос об отношениях с Израилем

Пока предложение парламента о приостановке дипломатических связей с еврейским государством не обсуждалось, отметил представитель республики при международных организациях в Вене Рапулане Сидни Молекане

ВЕНА, 13 января. /ТАСС/. Исполнительная власть ЮАР еще должна будет рассмотреть предложение парламента о заморозке дипломатических отношений с Израилем в связи с ситуацией вокруг сектора Газа. Об этом заявил ТАСС постоянный представитель ЮАР при международных организациях в Вене Рапулане Сидни Молекане.

"Кабинет министров [ЮАР] пока не рассматривал предложение парламента и не делал по нему официальных заявлений. Тем временем весь дипломатический персонал ЮАР в Израиле был отозван в столицу для консультаций, из-за чего дипломатическая миссия пустует", - сказал он.

Дипломат напомнил, что 21 ноября 2023 года парламент ЮАР проголосовал за предложение закрыть посольство Израиля в Претории, а также посольство ЮАР в Тель-Авиве и приостановить дипломатические связи до тех пор, пока еврейское государство не пойдет на прекращение огня и не даст обязательство вести переговоры при посредничестве ООН.

Израильские власти назвали этот шаг ЮАР "победой для [радикального палестинского движения] ХАМАС" и потребовали уважать право страны на самооборону.