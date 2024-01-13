Постпред ЮАР в Вене заявил, что действия Израиля в Газе нельзя назвать самообороной

Южно-Африканская Республика заявила на нескольких многосторонних площадках, включая МУС, что "действия еврейского государства против палестинского народа могут быть приравнены к геноциду", отметил Рапулане Сидни Молекане

ВЕНА, 13 января. /ТАСС/. Действия Израиля в отношении населения сектора Газа нельзя определить как самооборону. Об этом заявил ТАСС постоянный представитель ЮАР при международных организациях в Вене Рапулане Сидни Молекане.

"После того как Израиль объявил войну Газе после ужасной атаки ХАМАС в октябре прошлого года, ЮАР заявила на нескольких многосторонних площадках, включая Международный уголовный суд, что действия Израиля против палестинского народа могут быть приравнены к геноциду. С тех пор мы наблюдаем неизбирательные бомбардировки жилых районов, включая важнейшие объекты инфраструктуры, например медицинские учреждения, школы и даже лагеря беженцев, а также морение населения голодом. Это никак не подпадает под определение самообороны, это геноцид", - сказал дипломат.

В конце декабря прошлого года ЮАР обратилась в расположенный в Гааге Международный суд ООН в связи с действиями Израиля в секторе Газа, заявив, что они могут нарушать Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Молекане пояснил, что ЮАР обратилась в суд в рамках своих обязательств по конвенции.

По его словам, к судебному процессу могут присоединиться другие государства. "Некоторые государства заявили о своем желании вступить в процесс после слушаний о предварительных мерах. ЮАР не будет выступать от имени этих стран или упоминать их, но мы приветствуем выражение поддержки и призываем государства вступать в процесс, если они того пожелают, на стадии рассмотрения дела по существу", - сказал постпред.

Как он заявил, в поддержку обращения ЮАР в суд открыто высказались Бангладеш, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Колумбия, Куба, Ливан, Малайзия, Мальдивы, Намибия, Пакистан, Палестина, Турция, а также Лига арабских государств и Организация исламского сотрудничества.

Иск ЮАР к Израилю

В иске, поданном ЮАР в Международный суд ООН, утверждается, что действия Израиля можно охарактеризовать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". В рамках иска южноафриканская сторона добивается, чтобы суд постановил, что Израиль нарушает свои обязательства по конвенции и должен прекратить все боевые действия в секторе Газа, а также выплатить репарации.

Рассмотрение дела по существу начнется позднее и займет, как ожидается, минимум несколько лет. Прошедшие 11-12 января слушания касались предупредительных мер, направленных, по словам представителей ЮАР, на то, чтобы защитить палестинцев от "дальнейшего серьезного и непоправимого" нарушения их прав. Ожидается, что вердикт суда по предупредительным мерам будет вынесен в течение нескольких недель. Решения суда являются обязательными, но у инстанции при этом нет механизмов для принуждения к их исполнению.