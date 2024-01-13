Постпред ЮАР в Вене заявил, что Израиль должен прекратить огонь в Газе

Еврейское государство также должно обеспечить жителей сектора Газа доступом к воде, продовольствию и гуманитарной помощи, отметил Рапулане Сидни Молекане

ВЕНА, 13 января. /ТАСС/. Израиль в качестве первостепенной меры должен прекратить военные действия и обеспечить жителей сектора Газа доступом к воде, продовольствию и гуманитарной помощи. Об этом заявил ТАСС постоянный представитель ЮАР при международных организациях в Вене Рапулане Сидни Молекане.

"Государство Израиль должно немедленно приостановить свои военные операции в Газе и против нее", - сказал дипломат.

Он напомнил, что ранее ЮАР подала в Международный суд ООН иск к Израилю о возможном нарушении им Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Как рассчитывает ЮАР, это приведет к тому, что Израиль предпримет шаги "для обеспечения жителей Газы доступом к воде, продовольствию, медикаментам, крову, топливу и гуманитарной помощи", отметил Молекане. Израиль также должен воздержаться от действий, направленных на "изгнание палестинцев" из их дома, сказал он.

ЮАР надеется, что суд рассмотрит и одобрит эти меры, добавил Молекане.