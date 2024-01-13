Кандидат от правящей партии Тайваня Лай Циндэ лидирует на выборах главы администрации

На втором месте кандидат главной оппозиционной партии острова Гоминьдан Хоу Юи

ГОНКОНГ, 13 января. /ТАСС/. Кандидат от правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ лидирует на выборах главы администрации острова. Об этом свидетельствуют подсчеты тайваньского телеканала TVBS.

По итогам первых 30 минут подсчета Лай Циндэ набрал 854,5 тыс. голосов. На втором месте кандидат главной оппозиционной партии острова Гоминьдан Хоу Юи (736,65 тыс.). Председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ переместился на третью строчку (666,06 тыс.).

На данный момент обработано 2,26 млн бюллетеней. В общей сложности правом голоса на выборах обладали 19,55 млн человек из 23,5 млн жителей Тайваня. Данные по явке пока не оглашались.

Голосование на выборах главы администрации Тайваня и депутатов его Законодательного юаня (парламента) проходило в субботу с 08:00 до 16:00 по местному времени (с 03:00 до 11:00 мск). За пост главы администрации Тайваня ведут борьбу три кандидата: 64-летний Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии, 66-летний Хоу Юи от оппозиционного Гоминьдана и 64-летний Кэ Вэньчжэ от центристской Тайваньской народной партии. Фаворитом предвыборной гонки по итогам последних опросов считается Лай Циндэ.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.