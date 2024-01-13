Избранный глава администрации Тайваня призвал КНР "признать новую ситуацию" в проливе

Лай Циндэ выразил надежду, что Китай осознает ситуацию, так как он также несет ответственность

ГОНКОНГ, 13 января. /ТАСС/. Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ призвал власти материкового Китая признать новую ситуацию в Тайваньском проливе.

"Президент (глава администрации - прим. ТАСС) Цай [Инвэнь] много раз проявляла добрую волю за прошедшие восемь лет. Однако Китай не дал того ответа, который должен был быть", - заявил он на митинге перед сторонниками, трансляцию ведет тайваньский телеканал TVBS. "Поэтому в будущем мы надеемся, что Китай признает новую ситуацию и поймет, что только мир принесет пользу обеим сторонам пролива", - указал он.

Лай Циндэ также отметил, что "глобальный мир и стабильность зависит от мира и стабильности в Тайваньском проливе". "Поэтому мы надеемся, что Китай осознает ситуацию, так как КНР также несет ответственность", - резюмировал он.