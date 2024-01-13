Правящая партия Тайваня потеряла большинство в новом составе парламента

В новом составе парламента количество мест Демократической прогрессивной партии сократилось с 62 до 51

ГОНКОНГ, 13 января. /ТАСС/. Правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия по итогам выборов потеряет большинство в новом составе Законодательного юаня (парламенте). Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

По данным агентства, в новом составе парламента количество мест Демократической прогрессивной партии (ДПП) сократилось с 62 до 51. Еще 52 места займут представители выступающей за диалог с материковым Китаем партии Гоминьдан. Восемь мест получила центристская Тайваньская народная партия. Кроме того, еще два мандата получили два независимых кандидата, которые, по данным агентства, идеологически близки к Гоминьдану.

В Законодательный юань входит 113 депутатов, которые избираются на четырехлетний срок. Из них 79 мест в избирательных округах распределяются по большинству голосов, включая шесть мест, зарезервированных для парламентариев из числа коренного населения. Остальные 34 места распределяются пропорционально количеству голосов, полученных каждой политической партией.

В субботу на Тайване прошли выборы главы администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента) острова. Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ - он набрал 40,05% голосов избирателей. Представитель от главной оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи - 33,49%, председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ - 26,46%. Оппозиция признала поражение на выборах.

Явка составила 71,86%. Правом голоса обладали 19,55 млн жителей Тайваня (население острова составляет 23,5 млн человек). Избирком получил в общей сложности 14 048 310 бюллетеней, из них действительными были признаны 13 947 506.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.