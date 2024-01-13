США надеются на сотрудничество с избранным главой Тайваня в рамках политики "одного Китая"

Соединенные Штаты привержены поддержанию мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива, а также мирному урегулированию разногласий без принуждения и давления, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов рассчитывают на сотрудничество с одержавшим победу на выборах на Тайване действующим заместителем главы администрации, представителем Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ в соответствии с политикой "одного Китая". Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен в письменном заявлении.

По его словам, США "надеются на сотрудничество с Лай [Циндэ] и лидерами всех партий Тайваня для продвижения общих интересов и ценностей, а также для развития давних неофициальных отношений в соответствии с политикой "одного Китая". "Соединенные Штаты привержены поддержанию мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива, а также мирному урегулированию разногласий без принуждения и давления", - утверждал шеф американской дипломатии.

"Партнерские отношения между американским народом и народом Тайваня, основанные на демократических ценностях, продолжают расширяться и углубляться в сфере экономики, культуры и межличностных связей", - добавил руководитель американского внешнеполитического ведомства. Он считает, что "Тайвань и в дальнейшем будет служить примером для всех, кто стремится к свободе, демократии и процветанию".

В субботу на Тайване прошли выборы главы администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента) острова. Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал Лай Циндэ - он набрал 40,05% голосов избирателей. Представитель от главной оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи получил 33,49%, председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ - 26,46%. Оппозиция признала поражение на выборах. Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.