Глава МИД Британии надеется на разрешение противоречий Пекина и Тайбэя

Дэвид Кэмерон поздравил нового лидера Тайваня Лай Циндэ с победой на выборах

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон поздравил нового лидера Тайваня Лай Циндэ с победой на выборах и выразил надежду на разрешение противоречий между Пекином и Тайбэем. Слова министра приводит агентство Reuters.

"Прошедшие сегодня выборы - свидетельство настоящей демократии на Тайване, - заявил Кэмерон. - Надеюсь, что по обе стороны Тайваньского пролива возобновят усилия, направленные на мирное преодоление противоречий с помощью конструктивного диалога, без принуждения и угроз применения силы".

В субботу на Тайване прошли выборы главы администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента) острова. Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал Лай Циндэ, он набрал 40,05% голосов избирателей. Представитель от главной оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи получил 33,49%, председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ - 26,46%. Оппозиция признала поражение на выборах.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

Соединенное Королевство не признает независимости Тайваня и не поддерживает с ним дипломатических отношений.