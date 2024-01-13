Спецпосланник ООН по Йемену призвал к сдержанности на фоне ударов по объектам хуситов

Ханс Грундберг отметил необходимость отказа от действий, которые могли бы усугубить ситуацию в стране, создать угрозу для морских торговых путей и усилить региональную напряженность

ДУБАЙ, 13 января. /ТАСС/. Специальный посланник ООН по Йемену Ханс Грундберг выразил обеспокоенность ситуацией в стране на фоне ударов США и Великобритании по объектам мятежного движения хуситов "Ансар Аллах", призвав заинтересованные стороны к максимальной сдержанности.

В заявлении, распространенном канцелярией спецпосланника, подчеркивается необходимость отказа от действий, которые могли бы усугубить ситуацию в Йемене, создать угрозу для морских торговых путей и усилить региональную напряженность. Грундберг также указал на важность защиты гражданского населения и сохранения прогресса, достигнутого в рамках мирных усилий ООН после заключения перемирия между сторонами конфликта в Йемене в апреле 2022 года.

"Специальный посланник настоятельно призывает все заинтересованные стороны проявлять максимальную сдержанность и отдавать предпочтение дипломатическим каналам перед военными вариантами, а также призывает к деэскалации", - говорится в заявлении.