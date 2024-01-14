Telegraph: Кэмерон дал понять, что Лондон готов нанести новые удары по позициям хуситов

Глава британского МИД подчеркнул, что Лондон и Вашингтон несколько раз предупреждали хуситов о последствиях нападений на суда в Красном море

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон дал понять, что Лондон готов вновь поддержать США при нанесении ударов по позициям мятежников-хуситов в Йемене. Об этом пишет британская газета The Sunday Telegraph в комментарии к опубликованной изданием авторской статье министра.

"Мы послали недвусмысленный сигнал о том, что действия хуситов неправомерны и что мы намерены положить этому конец. Мы будем действовать вместе с нашими союзниками. Мы будем защищать свободу судоходства. И, самое главное, мы будем готовы подкрепить слова делом", - написал Кэмерон, слова которого газета трактует как подтверждение готовности к новым ударам по объектам движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене.

Министр подчеркнул, что Лондон и Вашингтон "не торопились наносить удары" и неоднократно выступали с адресованными хуситам предупреждениями о последствиях нападений на суда в Красном море.

"Утверждения хуситов о том, что речь идет об Израиле и секторе Газа - совершенный нонсенс. Они нападали на суда из различных стран, которые направлялись в самые разные точки мира. Наши совместные действия до определенной степени ослабили потенциал хуситов, который помогал создавать Иран. Мы выбирали в качестве целей объекты, с которых, как нам известно, осуществлялись атаки. Мы тщательно оцениваем последствия предпринятых нами действий", - добавил Кэмерон.