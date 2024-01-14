Делегация бывших чиновников США прибудет на Тайвань 14 января

Речь идет об экс-помощнике президента страны по национальной безопасности Стивене Хэдли и экс-заместителе госсекретаря Джеймсе Стайнберге

ГОНКОНГ, 14 января. /ТАСС/. Делегация бывших высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов прибудет в Тайбэй в воскресенье, 14 января. Об этом говорится в заявлении Американского института на Тайване (де-факто является посольством США на острове).

"Бывший помощник президента США по национальной безопасности [в администрации Джорджа Буша - младшего республиканец] Стивен Хэдли и бывший заместитель госсекретаря США [в администрации Барака Обамы демократ] Джеймс Стайнберг прибудут в Тайбэй 14 января. Их будет сопровождать председатель Американского института на Тайване Лора Розенбергер", - отмечается в сообщении.

Как указывается в заявлении, 15 января они встретятся с "рядом ведущих политических деятелей и передадут поздравления от американского народа Тайваню в связи с успешными выборами".

Как ранее заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Кейт Уотерс, планы США отправить "неофициальную делегацию" на Тайвань после выборов главы администрации острова соответствуют политике "одного Китая".

В субботу на Тайване прошли выборы главы администрации острова и депутатов его Законодательного юаня (парламента). Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, который набрал 40,05% голосов избирателей.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.