Испания не намерена блокировать миссию ЕС в Красном море

Председатель правительства Педро Санчес отметил, что страна не планирует в ней участвовать

МАДРИД, 14 января. /ТАСС/. Испания не будет блокировать возможную новую миссию Евросоюза по патрулированию Красного моря, но не планирует в ней участвовать. Об этом заявил председатель правительства королевства Педро Санчес.

"У нас более 3 тыс. солдат, задействованных в различных миссиях, - отметил он в интервью газете El País. - Мы возглавляем операцию Atalanta в Индийском океане по борьбе с феноменом пиратства". "Мы, конечно, не собираемся возражать против запуска Советом ЕС этой новой миссии, - добавил премьер. - Но мы не намерены участвовать, поскольку считаем, что уже присутствуем в других международных миссиях и что эту миссию должны возглавить другие страны".

Как считает Санчес, Мадрид придерживается последовательной позиции по ситуации на Ближнем Востоке. "Мы защищали то же самое, что и на Украине, хотя это два совершенно разных конфликта, - считает он. - С той же решимостью мы говорим, что международное право необходимо уважать. На Украине это связано с территориальной целостностью, а в Израиле и Палестине - с соблюдением международного гуманитарного права".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ЕС рассматривает возможность провести собственную военно-морскую операцию в связи с продолжающимися атаками йеменских мятежников-хуситов на суда в Красном море. По его информации, страны - члены ЕС ведут переговоры о готовности покрыть расходы операции, решение по этому вопросу может быть принято 22 января на встрече министров иностранных дел стран сообщества.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары, используя самолеты, корабли и подводные лодки, по объектам движения "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удар был нанесен в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море и является оборонительным. Целями стали места дислокации ракет, БПЛА и радиолокационные станции хуситов.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.