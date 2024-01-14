В ФРГ хотели бы продолжить контакты с Тайванем, соблюдая политику "одного Китая"

Германия привержена сохранению статус-кво и укреплению доверия, отметили в МИД страны

БЕРЛИН, 14 января. /ТАСС/. Германия видит в результате выборов на Тайване "связь избирателей с демократическими ценностями", хочет продолжать отношения в рамках политики "одного Китая", выступает за сохранение статус-кво. Об этом сообщил представитель МИД ФРГ.

"Германия поддерживает тесные и хорошие отношения с Тайванем во многих сферах и хотела бы дальше расширять их в соответствии с политикой "одного Китая", - говорится в заявлении. "Мир и стабильность в Тайваньском проливе имеют решающее значение в регионе и за его пределами. Германия привержена сохранению статус-кво и укреплению доверия. Изменение статус-кво может происходить только мирным путем и по взаимному согласию. Мы надеемся, что обе стороны продолжат прилагать усилия для возобновления диалога", - отметили в МИД ФРГ.

Министерство поздравило "всех избирателей и кандидатов, которые участвовали в этих выборах, а также тех, кто был избран".

В субботу на Тайване прошли выборы главы администрации острова и депутатов его Законодательного юаня (парламента). Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, который набрал 40,05% голосов избирателей.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.