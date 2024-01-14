Франция надеется развивать отношения с Тайванем на основе принципа "одного Китая"

В МИД страны отметили, что остров является важным партнером для Европы и французской стороны

ПАРИЖ, 14 января. /ТАСС/. Франция приветствовала итоги выборов на Тайване и выражает готовность расширять сотрудничество с островом, придерживаясь принципа "одного Китая". Об этом говорится в опубликованном заявлении Министерства иностранных дел Франции.

"Тайвань - важный партнер для Европы и Франции, особенно в экономической, культурной и научно-технической сферах, мы надеемся, что после этих выборов связи с островом продолжат укрепляться в соответствии с нашей политикой "одного Китая", - говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства.

В ведомстве не стали отдельно поздравлять с победой представителя Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ. Вместо этого французские дипломаты поздравили "всех избирателей и кандидатов, а также тех, кто был избран" и выразили мнение, что прошедшие выборы продемонстрировали "глубокую приверженность тайваньских граждан демократическим ценностям, верховенству закона и правам человека".

"Мы подтверждаем исключительную важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, призываем к соблюдению статус-кво всеми сторонами и надеемся на возобновление диалога между двумя побережьями пролива", - говорится в заключении коммюнике.

В субботу на Тайване прошли выборы главы администрации острова и депутатов его Законодательного юаня (парламента). Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, который набрал 40,05% голосов избирателей.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.