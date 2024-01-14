Казахстан заявил о поддержке принципа "одного Китая" после выборов на Тайване

В МИД страны поддержали усилия правительства КНР по осуществлению мирного воссоединения государства

АСТАНА, 14 января. /ТАСС/. Казахстан твердо поддерживает принцип "одного Китая" и считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китая. Об этом говорится в распространенном комментарии МИД Казахстана после выборов на Тайване.

"В связи с состоявшимися на Тайване выборами Республика Казахстан вновь заявляет о твердой поддержке принципа "одного Китая" и подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая", - отметили во внешнеполитическом ведомстве республики.

"Поддерживаем усилия правительства Китайской Народной Республики по осуществлению мирного воссоединения страны", - добавили в МИД.

В субботу на Тайване прошли выборы главы администрации острова и депутатов его Законодательного юаня (парламента). Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, который набрал 40,05% голосов избирателей.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.