Новый датский король стал адмиралом флота

В Министерстве обороны страны отметили, что Фредерик Х прошел обучение некоторым специальностям и службу по всему королевству

СТОКГОЛЬМ, 14 января. /ТАСС/. Его Величество король Дании Фредерик Х получил звание адмирала флота и четырехзвездного генерала сухопутных и военно-воздушных сил страны. Об этом сообщает Министерство обороны Дании.

"Новый король Дании имеет большой военный опыт, полученный в вооруженных силах, где Его Величество проходил обучение ряду специальностей и службу по всему королевству", - говорится в пресс-релизе ведомства.

"Я рад, что новый правитель, Его Величество король Фредерик Х получил звание адмирала и четырехзвездного генерала. Это абсолютно естественно с учетом тех многолетних связей, что существуют у короля с вооруженными силами", - заявил по этому поводу министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

Военная подготовка Фредерика Х началась в 1986 году в королевской лейб-гвардии. В 1995 году новый монарх прошел курс в Корпусе водолазов. В 2000 году участвовал в экспедиции "Сириус 2000", в ходе которой преодолел за четыре месяца на санях 2,8 тыс. километров к северу от Гренландии.

С 2001 года по 2002 год король проходил в Военной академии повышение квалификации командиров. В 2002-2003 годах он служил в Командовании обороны (военный орган или управление при министерстве обороны), а с 2003 года преподавал на кафедре стратегии Военной академии. В апреле 2015 года Фредерик Х получил звание контр-адмирала ВМФ и генерал-майора сухопутных и военно-воздушных сил.