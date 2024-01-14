Глава МИД ФРГ заявила о надежде на скорое согласование миссии ЕС в Красном море

Анналена Бербок отметила, что переговоры проходят интенсивно

БЕРЛИН, 14 января. /ТАСС/. Переговоры по организации возможной миссии ЕС в Красном море проходят интенсивно. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции с французским коллегой Стефаном Сежурне в Берлине.

"Федеральное правительство ясно дало понять, что морская операция в Красном море была бы важной и имела бы центральное значение. По нашему мнению, важно, чтобы Европейский союз играл свою роль, - сказала она. - Переговоры на этот счет проходят интенсивно. Мы очень надеемся, что сможем прийти к решению как можно быстрее".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ЕС рассматривает возможность провести собственную военно-морскую операцию в связи с продолжающимися атаками йеменских мятежников-хуситов на суда в Красном море. По его информации, страны - члены ЕС ведут переговоры о готовности покрыть расходы операции, решение по этому вопросу может быть принято 22 января на встрече министров иностранных дел стран сообщества. При этом газета Welt am Sonntag в качестве возможной даты назвало 19 февраля.

Сообщалось, что ФРГ может направить в Красное море фрегат "Гессен".

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.