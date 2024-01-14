В Empire Navigation сообщили, что 19 моряков захваченного танкера находятся в безопасности

По информации судовладельцев, членам экипажа ничего не угрожает

АФИНЫ, 14 января. /ТАСС/. 19 членов экипажа захваченного в Оманском заливе танкера St Nikolas, который ходит под флагом Маршалловых Островов и принадлежит греческой компании Empire Navigation, здоровы и находятся в безопасности в иранском порту Бендер-Аббас. Об этом сообщила компания - владелец судна.

"19 членов экипажа греческого танкера St Nikolas находятся в добром здравии и безопасности. St Nikolas пришвартован в Бендер-Аббасе в Иране", - цитирует заявление компании Empire Navigation греческий телеканал ERT-news. По данным судовладельцев, местный представитель их страховой компании P&I Club связался с властями Ирана и выяснил, что моряки - члены экипажа танкера здоровы, и им ничто не угрожает.

Сама Empire Navigation так и не восстановила прямую связь со своим танкером со времени его захвата 11 января. С тех пор все системы спутниковой связи судна отключены. В компании подчеркнули, что ее "главной заботой и наивысшим приоритетом остается безопасность экипажа, состоящего из 19 моряков (18 филиппинцев и 1 грека)". С этой целью и для поддержки семей захваченных моряков Empire Navigation создала службу психологической помощи. Эта поддержка будет предлагаться семьям, пока моряки не будут освобождены, а также после их возвращения до тех пор, пока эксперты сочтут это целесообразным, отмечается в заявлении.

Ранее корреспонденту ТАСС подтвердили в Министерстве судоходства и островной политики Греции, что в Оманском заливе 11 января поднявшиеся на борт танкера St Nikolas пять человек в военной одежде и масках обездвижили его экипаж и отключили радиосвязь и транспондерную систему, позволяющую определять местонахождение судна.

По данным агентства Tasnim, ВМС Ирана подтвердили, что по решению суда захватили нефтяной танкер в водах Оманского залива. По информации агентства, захваченное судно связано с США.

Как отметил греческий телеканал ERT1, представитель компании - владельца судна сообщил, что танкер перевозил 145 тыс. метрических тонн нефти из Ирака в Турцию. Фрахтователем судна является турецкая нефтяная компания Tupras. Телеканал NTV со ссылкой на ее представителей сообщал, что компания ведет переговоры об освобождении судна. В свою очередь США призвали Иран незамедлительно освободить нефтяной танкер St Nikolas и его команду. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател назвал на брифинге захват судна незаконным, указав, что подобные действия Ирана "направлены на подрыв международной торговли".