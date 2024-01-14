Армия Израиля сообщила о новых ударах по военным объектам "Хезболлах" в Ливане

Организация "намеренно размещает свою военную инфраструктуру" в гражданских районах страны, заявили в ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новые ответные удары по объектам шиитской организации "Хезболлах". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад истребители ВВС Израиля нанесли серию ударов по Ливану. Среди атакованных целей были террористические объекты "Хезболлах" и оперативные командные центры в Ливане. Ранее во второй половине дня ВВС Израиля также нанесли удары по дополнительным объектам "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "продолжающаяся террористическая деятельность "Хезболлах" и нападения на Израиль нарушают резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН". "Более того, "Хезболлах" намеренно размещает свою военную инфраструктуру в гражданских районах Ливана, подвергая опасности гражданское население", - добавили военные, указав, что "ЦАХАЛ продолжит защищать границы Израиля от любой угрозы".