Глава МВД Франции считает, что новое правительство страны не просуществует долго

Министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен назвал обновленный кабмин "электрошоком для победы на выборах в Европарламент"

ПАРИЖ, 15 января. /ТАСС/. Перестановки в правительстве Франции прежде всего обусловлены стремлением добиться лучших результатов для президентской партии "Ренессанс" на предстоящих летом выборах в Европарламент, оно не просуществует долго в нынешнем составе. Такое мнение озвучил министр внутренних дел Жеральд Дарманен в интервью газете Le Figaro.

"Электрошок для победы на выборах в Европарламент", - охарактеризовал он обновленный кабмин. Как отмечает издание, министр не считает, что правительство продержится долго в нынешнем составе.

В частности, Дарманен намекнул, что не рассчитывает задержаться еще на длительное время на своем посту. "Моя миссия заключается в том, чтобы добиться успеха на Олимпийских играх", - сказал он, имея в виду обеспечение мер безопасности на период спортивного события. "После этого в МВД сменится цикл", - добавил министр, отметив, что ему и его коллегам понадобится "политическая передышка".

Издание, которое приводит лишь фрагменты цитат Дарманена, отмечает, что нынешний глава МВД не намерен больше продвигать новые законы в парламенте после того, как его законопроект о миграции привел к расколу в президентской партии и в правительстве. Пока премьер-министр будет общаться с депутатами, Дарманен намерен "много ездить по провинциям и за границу, чтобы почерпнуть новые идеи" и "подготовиться к тому, что предстоит после четырех лет" в министерстве внутренних дел, пашет Le Figaro.

"Время имеет большое значение. Любой, кто был мэром, знает, что на строительство города уходит не 2, а 15 лет", - сказал Дарманен, который сам с апреля 2014 по сентябрь 2020 года руководил администрацией коммуны Туркуэн. Таким образом глава МВД прокомментировал возможный недолгий срок существования нынешнего правительства. В то же время, по мнению Дарманена, новый 34-летний премьер Габриэль Атталь был прав, согласившись на такую работу, поскольку "не мог отказаться служить своей стране".

Очередные выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня 2024 года. По данным соцпроса Elabe, опубликованного 13 января, почти треть голосов (28,5%) во Франции могут получить представители правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, список которой возглавит формальный лидер партии Жордан Барделла. Это на 10 процентных пунктов больше, чем у объединенного списка президентской партии "Ренессанс" и правоцентристских партий "Демократическое движение" и "Горизонты", который до недавнего времени возглавлял назначенный 11 января на должность министра иностранных дел Стефан Сежурне.