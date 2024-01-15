СМИ: при ударе турецкого беспилотника в Хасеке погибли три сирийских солдата

По данным телеканала Al Hadath, военнослужащие находились на армейском блокпосту в поселке Заббане

БЕЙРУТ, 15 января. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) турецких ВВС нанесли удары по окрестностям города Эль-Камышлы, расположенного в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Как передал телеканал Al Hadath, в ходе атаки одного из беспилотников погибли трое сирийских военнослужащих, которые находились на армейском блокпосту в поселке Заббане к югу от города.

Ранее турецкие БПЛА нанесли удары по хозяйственным объектам в этой провинции. Генеральный директор местной электрической компании Салех Идрис сообщил о выходе из строя трех силовых трансформаторных подстанций в населенных пунктах Амуда, Эль-Кахтания и Эль-Маликия, по которым были выпущены ракеты.

Кроме того, сильный пожар вспыхнул после атаки БПЛА на нефтяной базе в Румейлане.

25 декабря прошлого года турецкие ВВС нанесли удар по железнодорожному узлу в районе Эль-Камышлы (700 км от Дамаска). По информации курдского агентства Firat, была совершена также атака на нефтехранилище в Эль-Кахтании.

В 2023 году турецкая авиация атаковала 108 раз наземные цели на подконтрольной курдам территории на севере и северо-востоке Сирии. В результате погибли 86 человек, в том числе 65 бойцов курдского альянса "Силы демократической Сирии", 3 сотрудника автономной администрации и 18 мирных жителей, еще 97 получили ранения.