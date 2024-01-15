Более 19 тыс. японцев остаются в центрах эвакуации спустя две недели после землетрясений

Такие убежища расположены, к примеру, в спортивных залах

ТОКИО, 15 января. /ТАСС/. Более 19 тысяч японцев по-прежнему остаются в центрах эвакуации спустя две недели после начавшейся 1 января серии землетрясений на полуострове Ното. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные администрацией префектуры Исикава.

По последним сведениям, жертвами стихийного бедствия стал 221 человек, пропавшими без вести числится еще 24 человека. Число пострадавших достигло 1 015. В зоне стихийного бедствия полностью разрушено или частично повреждено более 12,4 тыс. зданий.

В первичных эвакуационных центрах, куда в первые дни после удара стихии были помещены порядка 34 тыс. человек, до сих пор остаются более 19 тыс. местных жителей. Такие убежища расположены, к примеру, в спортивных залах.

Власти принимают усилия для переселения людей во вторичные пункты эвакуации, в том числе гостиницы, для предотвращения дальнейшего ухудшения состояния людей из-за длительного проживания в скованных условиях. Уже сейчас среди жертв землетрясения 13 летальных случаев связаны не непосредственно с разрушениями, а с ухудшением состояния травмированных людей и перенапряжением, связанным с проживанием в местах эвакуации. Прежде всего эти риски касаются пожилых людей.

С 1 января в Японии произошло более 1 000 землетрясений. Это превышает общее число подземных толчков в стране за последние три с половиной года. Угроза цунами для всего западного побережья сохранялась более 20 часов. По данным японских сейсмологов, землетрясение, которому была присвоена магнитуда 7,6, стало самым мощным для этого региона с 1885 года, когда начали вести соответствующую статистику.