Борьба "силой любви": как Мартин Лютер Кинг продвигал идею мирных протестов

95 лет назад родился Мартин Лютер Кинг — американский общественный деятель, легендарный борец за права чернокожих в США. Кинг прославился не только своим лидерством в рамках маршей против расовой сегрегации, но и идеологией ненасильственного сопротивления, которая с его подачи легла в основу протестных акций афроамериканцев. Как Кинг учил бороться "со злом" "силой любви" — в материале ТАСС

Каждый год в третий понедельник января в США отмечается федеральный праздник — День Мартина Лютера Кинга, приуроченный к дню рождения знаменитого борца с расовой дискриминацией.

Кинг родился 15 января 1929 года в Атланте, штат Джорджия. В 18 лет он получил сан священнослужителя и стал пастором баптистской церкви в Атланте. Известность Кинг получил еще в довольно молодом возрасте: его имя прогремело в 1956 году во время массовых маршей протеста против расовой сегрегации в штате Алабама, которые он возглавил.

Он вошел в историю Соединенных Штатов не только как борец за права чернокожих — Кинг стал синонимом ненасильственного сопротивления, основанного не на ненависти к оппоненту, а на стремлении к справедливости, добиться которой можно только с помощью "силы любви". Возглавляемое им движение за гражданские права задало вектор развития новой эпохи протеста.

Сегрегация и путь к сопротивлению

Еще в середине прошлого века чернокожие регулярно сталкивались с расовой дискриминацией в США, в особенности на юге. С конца XIX века в стране действовали так называемые законы Джима Кроу, названные по имени комического персонажа, загримированного под чернокожего. Под таким неофициальным наименованием в историю вошли многочисленные законодательные акты местных властей отдельных штатов, в соответствии с которыми фактически была легализована расовая сегрегация. Эти законы действовали с периода после Гражданской войны (1861–1865 годы) до 1960-х годов. Их основной целью было ограничение прав афроамериканцев: они не могли голосовать, занимать некоторые рабочие места, получать образование и т.д.

В тот период чернокожие граждане сталкивались с сегрегацией повсеместно. Им был запрещен вход в общественные парки, театры и рестораны были разделены, для них создавались отдельные залы ожиданий на автобусных и железнодорожных вокзалах, фонтаны с водой, туалеты, входы в здания, лифты, кладбища и даже окна касс в парках развлечений.

Сегрегация проявлялась в том числе в общественном транспорте. В частности, согласно одному из правил, афроамериканцы должны были сидеть в задней части автобуса и уступать свои места белым пассажирам, если их передняя часть была заполнена. Более того, чернокожие люди проходили к своим местам не по салону: они входили в переднюю дверь, чтобы оплатить проезд, а затем выходили и по улице шли к своему месту в задней части.

Тем, кто пытался нарушить законы Джима Кроу, часто грозили аресты, штрафы, тюремное заключение. Тем не менее находились те, кто все же шел против правил. В марте 1955 года 15-летняя чернокожая школьница из Монтгомери, штат Алабама, Клодетт Колвин отказалась уступить свое место в автобусе белой пассажирке. На вопрос дорожного патрульного о том, почему она не встает, Колвин ответила: "Я заплатила за проезд, и это мои конституционные права". "Конституционные права? Нет, нет", — ответил он. После этого девушку арестовали.

Это произошло за несколько месяцев до более громкого дела о нарушении законов Джима Кроу — скандала вокруг 42-летней чернокожей американки Розы Паркс, которую 1 декабря 1955 года также арестовали за отказ уступить место в автобусе белому пассажиру. В тот день она ехала домой, сидя в первом ряду "цветной секции". Когда сиденья в "белой" части автобуса заполнились, водитель попросил Паркс и еще троих освободить свои места. И если другие пассажиры подчинились, то Паркс осталась на своем месте. Ее оштрафовали на $10 и $4 — из-за судебных издержек. Этот инцидент стал спусковым крючком к началу масштабного сопротивления.

Автобусный бойкот и "шаг к свободе"

История Паркс была на слуху у всех. В Монтгомери начали распространять листовки с призывом к афроамериканцам бойкотировать автобусную систему, отказавшись от проезда на городских автобусах.

Провести акцию было решено 5 декабря — в день суда над Паркс. К бойкоту сразу присоединились десятки чернокожих пассажиров автобусов. Тогда же активисты сформировали Ассоциацию улучшения Монтгомери (MIA), избранным президентом которой стал Мартин Лютер Кинг — 26-летний пастор баптистской церкви. На собрании лидеры объединения приняли решение продолжать бойкот до победного конца.

Участники автобусного бойкота, 1956 год © AP Photo/ Gene Herrick

Изначально протестующие требовали лишь уважительного отношения к себе и перехода к политике "кто первый сел" в общественном транспорте, чтобы чернокожие не были обязаны уступать места белым в своей секции. Но по мере продолжения бойкота требования увеличивались, и демонстранты уже заявляли о необходимости законодательной отмены сегрегационной практики. С таким иском они обратились в федеральный окружной суд, который вынес по нему положительное решение. Аналогичную позицию занял Верховный суд США, признав сегрегацию в автобусах неконституционной.

Бойкот завершился 20 декабря 1956 года. 13-месячная забастовка в Монтгомери считается первой крупномасштабной демонстрацией в США против сегрегации. Именно эта акция прославила ее лидера Мартина Лютера Кинга, который стал ее главным идеологом и видным лидером в области гражданских прав. Благодаря ему бойкот вошел в историю как яркий пример ненасильственного массового протеста, способного успешно бросить вызов расовой сегрегации.

В основу тактики бойкота были положены христианские идеи о любви к ближнему. Кинг был убежден, что христианин должен бороться за торжество справедливости, но в его сердце не должно быть ненависти к оппоненту, потому что насилие нельзя победить насилием.

Вдохновившиеся его идеями бастующие боролись за свои права, не прибегая к оружию и силе. Борьба заключалась в том, что около 70% пассажиров общественного транспорта отказались пользоваться им, принося автобусным компаниям большие убытки. Некоторые чернокожие владельцы такси возили участников акции по автобусным тарифам, но большинству все же приходилось ходить пешком, поэтому длившийся 381 день протест вошел в историю под названием "Ходьба во имя свободы".

Опыт Монтгомери стал примером для других многочисленных кампаний по борьбе с сегрегацией. Кинг вошел в историю как один из лидеров этого движения: он организовывал и возглавлял марши за десегрегацию, предоставление чернокожим избирательного, трудового и других основных гражданских прав.

В мемуарах "Шаг к свободе: история Монтгомери" (Stride Toward Freedom: The Montgomery Story), опубликованных в 1958 году, Кинг писал, что истинный смысл бойкота автобусов в Монтгомери заключался в силе растущего самоуважения, которая должна была оживить борьбу за гражданские права.

Сам Кинг называл свои мемуары хроникой 50 тыс. афроамериканцев, "которые приняли близко к сердцу принципы ненасилия, которые научились бороться за свои права оружием любви и которые в процессе приобрели новую оценку своей человеческой ценности".

Принципы ненасильственного сопротивления Кинга

В книге "Шаг к свободе: история Монтгомери" Кинг сформулировал шесть ключевых принципов ненасильственного сопротивления, в основе которых во многом просматривались его религиозные убеждения.

Первый принцип заключается в том, что можно противостоять злу, не прибегая к насилию. Кинг был убежден, что истинный пацифизм — это "мужественное противостояние злу силой любви". По его мнению, лучше быть тем, на кого обращено насилие, чем тем, от кого оно исходит. "Последнее только умножает существование насилия и горечи во вселенной, в то время как первое может развить у противника чувство стыда и тем самым вызвать трансформации в его сердце", — писал Кинг.

Второй принцип — стремление не победить или унизить противника, а завоевать его дружбу и понимание. Как утверждал Кинг, сторонник ненасильственного сопротивления часто выражает свой протест отказом от сотрудничества или бойкотами, но он понимает, что это не самоцель, а лишь средство, чтобы пробудить в противнике чувство морального стыда.

Третий принцип предполагает, что атака должна быть направлена против сил зла, а не против творящих зло людей. Приверженцы идеи ненасилия должны стремиться победить зло, а не тех, кто стал его жертвами.

© AP Photo/ Gene Herrick

Четвертый принцип — готовность принять страдания без возмездия, принять удары противника, не нанося ответных. По мысли Кинга, сторонники ненасильственного сопротивления должны быть готовы сами принять насилие, если это необходимо, но никогда не применять его.

Пятый принцип — необходимость избегать не только внешнего физического, но и внутреннего духовного насилия. Сторонник ненасильственного сопротивления — это не только тот, кто отказывается стрелять в своего противника, но и тот, кто отказывается его ненавидеть.

"В центре ненасилия стоит принцип любви. Сторонники ненасильственного сопротивления должны исходить из того, что в борьбе за человеческое достоинство угнетенные люди не должны поддаваться искушению и становиться жестокими или заниматься кампаниями ненависти. Ответные меры не приведут ни к чему, кроме как к усилению существования ненависти во вселенной. За всю жизнь хотя бы у кого-то должно быть достаточно здравого смысла и нравственности, чтобы разорвать цепь ненависти. Этого можно добиться, только проецируя этику любви в центр нашей жизни", — писал Кинг.

Наконец, шестой принцип — глубокая вера в будущее, вытекающая из убеждения, что "Вселенная находится на стороне справедливости". Эта вера, как полагает Кинг, — еще одна причина, по которой участники ненасильственного сопротивления могут принимать страдания без возмездия.

Дискуссии о ненасилии

Учения лидера движения за гражданские права среди чернокожих оказались восприняты обществом неоднозначно: одни называли ненасильственный протест неэффективным, другие считали, что это действительно может помочь.

Дискуссии об этом были и в разгар общественной деятельности Кинга в 1960-е годы. В одном из первых опросов Gallup на эту тему, проведенном в 1961 году, американцев спросили, помогли или навредили "сидячие забастовки" и демонстрации движения за гражданские права шансам на расовую интеграцию на юге. Более половины (57%) заявили, что эти акции подорвали эти шансы. При этом лишь четверть (27%) выразили мнение, что они помогли.

После знаменитой речи Кинга "У меня есть мечта", которую он произнес 28 августа 1963 года во время Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу перед 250 тыс. собравшихся, количество тех, кто считал, что ненасильственный протест может помочь афроамериканцам в борьбе за свои права, лишь сократилось. По данным Gallup, в мае 1964 года 74% американцев заявили, что, по их мнению, массовые демонстрации афроамериканцев наносят ущерб достижению расового равенства, и только 16% утверждали, что они помогают ему.

Ситуация кардинально изменилась уже после убийства Кинга в 1968 году и последовавших за этим широкомасштабных беспорядков. В опросе Gallup, проведенном в мае 1969 года, уже 63% респондентов заявили, что чернокожие американцы могут добиться успеха в борьбе за гражданские права, используя ненасильственные демонстрации.

В США нередко говорят, что практика ненасильственных протестов может быть актуальна и сегодня. Один из наиболее известных современных лидеров борьбы за гражданские права в США преподобный Уильям Барбер возглавляет некоммерческую организацию Repairers of the Breach (Восстановители разломов), продвигающую идеи "возвышения наших самых глубоких конституционных и моральных ценностей любви, справедливости и милосердия". По его словам, пандемия сделала его миссию более актуальной, так как увеличивающийся разрыв между имущими и неимущими обнажает "дефицит морального сознания".

"Люди умирают, когда мы не платим людям прожиточный минимум. Люди умирают, когда мы отказываемся от медицинской помощи. Люди умирают, когда мы не заботимся о климате", — сказал Барбер CNN.

По данным исследования, результаты которого приводит Американский журнал общественного здравоохранения (AJPH), в 2000 году около 874 тыс. смертей американцев были связаны с низким уровнем образования, расовой сегрегацией, низкой социальной поддержкой, неравенством доходов и бедностью.

"Я полагаю, что оценки вполне соответствуют сегодняшней действительности", — сказал CNN эпидемиолог Бостонского университета доктор Сандро Галеа.

Все это указывает на то, что борьба за гражданские права в США по-прежнему не окончена, но последователи Кинга убеждены, что она не должна превращаться в бойню. Уильям Барбер назвал ненасилие долгой игрой. По его словам, несмотря на десегрегацию, которой удалось достичь в прошлом веке, борьба продолжается.

"Нужно постоянно быть недовольным несправедливостью. Нужно вечно отвергать ненависть — до такой степени, чтобы сделать все возможное, чтобы изменить ситуацию, но это не значит, что нужно становиться тем, что пытаешься изменить. Вот почему вы просыпаетесь каждое утро — вы работаете ради справедливости, и вас будит не будильник, а ваша цель", — сказал Барбер.

Дело Кинга сегодня продолжает и его дочь Бернис. Она признает, что те, кто придерживается идеи ненасилия, могут и не увидеть плодов своего дела, но они должны держать в уме мысль о том, что они оставят будущим поколениям.

"Если бы я все время пыталась проявлять столько же насилия, сколько его проявляли по отношению ко мне, то, когда я уйду, что я оставлю своим детям?" — сказала она.

Лидия Мисник