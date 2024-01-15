Израильский министр назвал Эрдогана нацистом и выступил за полный бойкот Турции

Итамар Бен-Гвир призвал израильтян не летать в Турцию, не покупать никаких турецких товаров и не поддерживать их финансово

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 января. /ТАСС/. Министр национальной безопасности Израиля, лидер ультраправой партии "Оцма ехудит" ("Еврейская сила") Итамар Бен-Гвир раскритиковал власти Турции после задержания в этой стране израильского футболиста Сагива Йехезкеля. Политик назвал президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана "настоящим нацистом" и призвал израильтян бойкотировать Турцию.

"Турция действует по отношению к израильским игрокам и ко всему, что имеет израильский оттенок, применяя нацизм. Эрдоган - настоящий нацист. Я призываю израильтян не летать в Турцию, не покупать никаких турецких товаров и не поддерживать их финансово", - написал Бен-Гвир на своей странице в X (ранее Twitter).

"Государство Израиль и израильские граждане не должны проявлять снисходительность к Турции. Мы не дадим себя растоптать", - добавил министр.

14 января израильский полузащитник турецкого клуба "Антальяспор" Сагив Йехезкель во время матча своей команды против "Трабзонспора" после забитого гола указал на повязку на своей руке с надписью "100 дней. 7.10" и изображением звезды Давида. Это было отсылкой к 100-му дню с начала текущего витка палестино-израильского конфликта, обострившегося 7 октября 2023 года в результате нападения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля. После этого матча футболист был задержан по обвинению в "публичном разжигании вражды и ненависти".

15 января турецкие власти решили выпустить Йехезкеля из-под стражи и выслать его из страны. МИД Израиля подтвердил, что в течение дня ожидается прибытие футболиста на родину. Комментируя эту ситуацию, министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац выразил мнение, что Турция превратилась в "темную диктатуру", и призвал международные спортивные организации принять меры в отношении турецкой стороны.