Хуситы заявили, что будут атаковать американские суда

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Заместитель руководителя пресс-службы движения "Ансар Аллах" Насреддин Амер отметил, что Соединенные Штаты "находятся на грани потери своей морской безопасности"

ДУБАЙ, 15 января. /ТАСС/. Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) будет атаковать американские суда в Красном море наряду с израильскими. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы движения Насреддин Амер.

"Достаточно, чтобы корабли были американскими, чтобы мы могли нацелиться на них", - сказал представитель "Ансар Аллах" в интервью телеканалу Al Jazeera, подчеркнув, что Соединенные Штаты "находятся на грани потери своей морской безопасности".

В понедельник Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) сообщило, что хуситы поразили противокорабельной ракетой американский сухогруз Gibraltar Eagle, шедший под флагом Маршалловых Островов. Судно не получило значительных повреждений, его экипаж не пострадал. Кроме того, военнослужащие США зафиксировали запуск противокорабельной ракеты в сторону судоходных маршрутов на юге Красного моря. По данным СЕНТКОМ, ракета упала на территории Йемена.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам СЕНТКОМ, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.