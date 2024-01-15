В Израиле заявили, что сектором Газа после завершения войны будут управлять палестинцы

Министр обороны Йоав Галант отметил, что "окончание военной кампании должно быть закреплено политически"

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 января. /ТАСС/. Сектором Газа после ликвидации угрозы со стороны радикалов для Израиля будут управлять палестинцы. С таким заявлением выступил израильский министр обороны Йоав Галант в ходе телеобращения.

"В секторе Газа живут палестинцы, и в будущем палестинцы там (в секторе Газа - прим. ТАСС) будут управлять. Будущее правительство Газы должно происходить из сектора Газа и основываться на силах, которые не несут угрозы Израилю", - сказал Галант. "Окончание военной кампании должно быть закреплено политически", - добавил он.

Глава МО Израиля отметил, что "политическая нерешительность может нанести вред ходу военной операции" в секторе Газа. "Я представил план в кабинет министров [Израиля]. Обязанность кабинета и правительства - обсудить этот план, как и любой другой план, и определить цель", - продолжил он, не приводя подробностей.

Галант 14 января призвал правительство Израиля принять меры для укрепления позиций Палестинской национальной администрации на Западном берегу реки Иордан в противовес правящему в секторе Газа с 2007 года движению ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.