Al Jazeera: Израиль наносит авиаудары по северу сектора Газа

По информации телеканала, ЦАХАЛ также обстреливает дома в лагере беженцев, расположенном севернее города Джабалия

ДУБАЙ, 16 января. /ТАСС/. Израильская авиация наносит удары по городу Джабалия на севере сектора Газа.

Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, артиллерия Армии обороны Израиля также обстреливает дома в лагере беженцев, который расположен севернее Джабалии.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года, сопровождавшегося захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.