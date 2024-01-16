Лидер Южной Кореи подчеркнул общность жителей Корейского полуострова

Юн Сок Ёль также сказал, что объявление Пхеньяном межкорейских связей "отношениями двух враждебных стран" равнозначно признанию "антинародной сущности режима"

СЕУЛ, 16 января. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль подчеркнул, что жители Юга и Севера представляют собой один народ. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Южнокорейский лидер призвал принимать выходцев из КНДР как соотечественников и дал указание министерству объединения учредить День северокорейского перебежчика. "Жители Северной Кореи - один с нами народ, у них такие же права на свободу и процветание", - сказал Юн Сок Ёль. Согласно конституции, северокорейцы считаются гражданами Республики Корея.

Президент также сказал, что объявление Пхеньяном межкорейских связей "отношениями двух враждебных стран" равнозначно признанию "антинародной сущности режима". Юн Сок Ёль отметил, что в отличие от предыдущих администраций его правительство готово дать "во много раз более жесткий ответ на провокации".

На сессии Верховного народного собрания в понедельник лидер КНДР Ким Чен Ын предложил внести в конституцию положение о том, что главным врагом для народной республики является Республика Корея. Он также сказал, что настало время убрать из политической риторики тезисы о мирном объединении силами одного корейского народа. Ранее лидер народной республики заявил, что связи Сеула и Пхеньяна перестали быть отношениями представителей одной нации, а стали отношениями двух враждебных государств.