Конгрессмен заявила, что Байден боится только одного человека

Член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин отметила, что это бывший президент США Дональд Трамп

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Американский лидер Джо Байден боится только одного человека, и это бывший президент Дональд Трамп. Такое мнение выразила член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин накануне выступления Трампа в штате Айова, где проходят первичные выборы республиканцев.

"Я думаю, что Трамп - это единственный человек, которого боится Джо Байден", - сказала она.

Конгрессмен добавила, что Трамп сохраняет "хорошее настроение" и "оптимистичный настрой". "Мы ждали этого дня три года", - отметила законодательница.

Победу Трампа на первичных выборах в Айове прогнозируют в том числе телеканалы CNN, NBC и Fox News. Свои прогнозы они основывают на промежуточных результатах голосования и собственном анализе.

Первые кокусы (собрания партийных активистов, на которых они выбирают своего кандидата) республиканцев, которые дадут формальный старт процессу определения кандидата в президенты США от этой партии, проходят в понедельник в штате Айова. Конкуренцию Трампу составляют экс-постпред США при ООН Никки Хейли, губернатор Флориды Рон Десантис и бизнесмен Вивек Рамасвами.