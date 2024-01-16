Трамп назвал Байдена худшим президентом в американской истории

Бывший президент США заявил, что нынешний лидер разрушает страну

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп назвал нынешнего американского лидера Джо Байдена худшим президентом в истории Соединенных Штатов.

"Я должен сказать, что он [Байден] худший президент, который у нас был в истории нашей страны. Он разрушает нашу страну", - сказал Трамп в понедельник, выступая на митинге своих сторонников в Де-Мойне - столице штата Айова, где проходят первичные выборы Республиканской партии. Трансляция выступления велась на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.

Трамп ранее заявил, что считает большой честью для себя прогнозы, в которых ему прочат победу на кокусах в Айове.

Первые кокусы республиканцев, которые дадут формальный старт процессу определения кандидата в президенты США от этой партии, проходят в понедельник в штате Айова. Кокусы - собрания партийных активистов, на которых каждая партия выбирает своего кандидата. Главная интрига кокусов в Айове - смогут ли бывший постпред США при ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли, губернатор штата Флорида Рон Десантис и бизнесмен Вивек Рамасвами составить серьезную конкуренцию Трампу.