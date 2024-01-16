Хейли обогнала Трампа в одном из 99 округов штата Айова

Бывший президент США набирает 51% голосов на первичных выборах

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Экс-постпред США при ООН Никки Хейли заняла первое место в одном округе штата Айова, в остальных 98 лидирует бывший президент США Дональд Трамп, набирая 51% голосов на первичных выборах. Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования, которые опубликованы на сайте Республиканской партии в Айове.

Голоса подсчитаны уже в 92 округах, и только в округе Джонсон первое место занимает Хейли, в остальных лидирует бывших хозяин Белого дома.

По итогам подсчета более чем 100 тыс. голосов Трампу отдали предпочтение 55,8 тыс. сторонников Республиканской партии. На втором месте находится губернатор штата Флорида Рон Десантис с 21,2% голосов, следом за ним располагается бывший постпред США при ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли с 19,1%.

Ранее Хейли поздравила Трампа с победой на первичных выборах в штате Айова.

Первые кокусы республиканцев, которые дали формальный старт процессу определения кандидата в президенты США от этой партии, проходят в понедельник в штате Айова. Кокусы - собрания партийных активистов, на которых каждая партия выбирает своего кандидата.

В новость внесена правка (09:21 мск) - передается с исправлением во втором и третьем абзацах, верно - в округе Джонсон и 100 тыс. голосов