Глава МИД Ирана назвал незаконное нападение на Йемен стратегической ошибкой

Амир Абдоллахиян добавил, что главной целью Йемена является прекращение войны в секторе Газа

ДУБАЙ, 16 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которого назвал нападение США и Великобритании на Йемен стратегической ошибкой. Об этом говорится в заявлении МИД Ирана, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

"Глава дипломатического ведомства назвал незаконное нападение США и Великобритании на Йемен стратегической ошибкой, которая приведет к эскалации в регионе", - говорится в сообщении МИД. По информации ведомства, Абдоллахиян также подтвердил "принципиальную позицию исламской республики, базирующуюся на обеспечении безопасности судоходства в Красном море", и добавил, что главной целью Йемена является прекращение войны в секторе Газа. Помимо этого, глава МИД выразил обеспокоенность относительно ситуации в секторе Газа и заявил о готовности Ирана направить туда гуманитарную помощь, говорится в сообщении.