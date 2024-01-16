Президент Ирака считает, что атака Ирана по Эрбилю угрожает стабильности региона

Абдель Латиф Рашид заявил, что это нападение "свидетельствует о напряженности, которую необходимо снизить"

КАИР, 16 января. /ТАСС/. Ракетная атака Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по административному центру Иракского Курдистана - городу Эрбилю - представляет собой угрозу стабильности не только Ирака, но и всего региона. С таким заявлением выступил иракский президент Абдель Латиф Рашид.

"Решительно осуждаем бомбардировку города Эрбиль, которая представляет собой нарушение суверенитета Ирака и подрывает безопасность и стабильность в стране. Проблемы можно решить посредством совместного конструктивного диалога, а не посредством военных атак, которые угрожают стабильности не только Ирака, но и всего региона", - говорится в заявлении президента, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter). По его словам, это нападение "свидетельствует о напряженности, которую необходимо снизить".