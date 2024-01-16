Премьер Швеции признал, что война пока "не стоит на пороге" страны

Ульф Кристерссон при этом отметил, что "риск возникновения войны в нашей части мира значительно возрос"

СТОКГОЛЬМ, 16 января. /ТАСС/. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал чрезмерными реакции в обществе на предупреждение о возможности войны и необходимости внутренней готовности к ней, которое прозвучало от нескольких министров и главнокомандующего вооруженными силами на конференции по национальной безопасности "Народ и оборона". По словам премьера, война пока "не стоит на пороге" Швеции.

"Я не волнуюсь, но, с другой стороны, однако мы по-разному обеспечиваем повышенную готовность. Сейчас ничто не говорит о том, что война уже на пороге, но совершенно очевидно, что риск возникновения войны в нашей части мира значительно возрос", - заявил глава правительства в программе Sveriges radio.

После призыва к психологической готовности во многих магазинах были мгновенно распроданы запасы консервов, радиоприемники с автономным питанием, карманные фонари и другие необходимые в чрезвычайных ситуациях товары.

"Я считаю, что министры моего правительства по-разному сказали абсолютно то же, что сказал главнокомандующий, а именно что ситуация в мире сейчас опасная. И, естественно, правительство говорит об этом открыто", - сказал далее Кристерссон.

Главнокомандующий вооруженными силами Микаэль Бюден в начале прошлой недели на конференции по национальной безопасности "Народ и оборона" призвал сограждан быть внутренне готовыми к войне, которая может прийти в страну. "Позвольте сказать это с высоты моего положения, менее завуалированно и с неприкрытой ясностью: в Швеции может быть война", - еще более определенно заявил министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин. Премьер-министр Ульф Кристерссон призвал сограждан к готовности "с оружием в руках и ценой жизни защищать Швецию". Министр обороны Пол Йонсон констатировал, что в последние месяцы ситуация с безопасностью "пошла не в том направлении".