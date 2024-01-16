Bloomberg: союзники США боятся победы Трампа на президентских выборах

Издание отмечает, что многие обеспокоены риторикой экс-президента "Америка прежде всего" и угрозами выхода из НАТО, "не говоря уже о его протекционистской торговой политике"

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Страны Евросоюза опасаются, что на предстоящих президентских выборах в США победу может одержать экс-президнет Дональд Трамп. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, на саммитах Евросоюза некоторые лидеры боятся даже упоминать о перспективе возвращения Трампа, опасаясь сделать это событие более вероятным. Издание отмечает, что многие союзники США обеспокоены риторикой Трампа "Америка прежде всего" и угрозами выхода из НАТО, "не говоря уже о его протекционистской торговой политике". Указывается также, что страны по всему миру "деликатно, но в срочном порядке" готовятся к возможному возвращению Трампа в Белый дом.

Бывший президент США 15 января одержал убедительную победу по итогам кокусов (собраний активистов) республиканцев в штате Айова. По итогам голосования Трамп получил 51% голосов сторонников Республиканской партии.

С кокусов в Айове фактически начался отбор кандидатов от республиканцев на президентские выборы в США. Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года президент США Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года и считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.