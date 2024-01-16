Премьер Катара заявил, что удары по Йемену повышают риск дальнейшей эскалации

Шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что удары не смогут сдержать атаки хуситов без дипломатических усилий и решения палестино-израильского конфликта

ЖЕНЕВА, 16 января. /ТАСС/. Удары США и Великобритании по объектам мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" на территории Йемена повышают риск дальнейшей эскалации в регионе. Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

По словам премьера, совершаемые хуситами атаки на коммерческие суда в Красном море создают "наиболее опасную ситуацию", поскольку имеют негативные последствия не только для региона, но и мировой торговли. Он также упомянул, что нарушение судоходства в Красном море отражается на транспортировке сжиженного природного газа, который Катар поставляет в Европу через Суэцкий канал.

"Сейчас мы видим, что США и Великобритания наносят ответные удары по хуситам, пытаясь воспрепятствовать их действиям, которые нарушают международную торговлю. Но это также создает повышенный риск дальнейшей эскалации и дальнейшего расширения конфликта", - сказал шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Премьер также отметил, что удары по Йемену не смогут сдержать атаки хуситов без дипломатических усилий и решения палестино-израильского конфликта, который привел к обострению ситуации в Красном море. "Мы всегда предпочитаем дипломатию любым военным решениям и считаем, что не следует концентрироваться только на локальных конфликтах. Мы должны сосредоточиться на анализе основного конфликта", - подчеркнул он.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты "Ансар Аллах" в нескольких городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удары нанесены в ответ на атаки хуситов в Красном море и являются оборонительными. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.