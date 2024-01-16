Хуситы подтвердили, что нанесли удар по сухогрузу Zografia у побережья Йемена

По словам военного представителя "Ансар Аллах" Яхьи Сариа, по судну, "направлявшемуся в порты оккупированной Палестины", было выпущено несколько ракет после того, как его экипаж не отреагировал на "предупредительные сигналы"

ДУБАЙ, 16 января. /ТАСС/. Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" взяли на себя ответственность за нападение на принадлежащий Греции сухогруз Zografia у побережья Йемена. Об этом говорится в заявлении военного представителя движения Яхьи Сариа, текст которого размещен в его Telegram-канале.

По словам Сариа, по судну, "направлявшемуся в порты оккупированной Палестины", было выпущено несколько ракет после того, как его экипаж не отреагировал на "предупредительные сигналы".

Военный представитель "Ансар Аллах" подчеркнул, что хуситы намерены и впредь блокировать движение связанных с Израилем судов в Красном и Аравийском морях до тех пор, пока израильская сторона не прекратит операцию в секторе Газа и блокаду анклава.

Ранее британская компания Ambrey, специализирующаяся на вопросах морской безопасности, информировала о том, что греческий сухогруз Zografia под флагом Мальты подвергся нападению у побережья Йемена. Отмечалось, что судно, в которое попала ракета, получило небольшие повреждения. По данным Ambrey, сухогруз находился в 76 морских милях к северо-западу от йеменского порта Салиф. О нападении на Zografia сообщил также Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.