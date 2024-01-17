AP: США планируют вернуть хуситов в список иностранных террористических организаций

На такое решение повлияли атаки движения "Ансар Аллах" на суда в Красном море, пишет агентство

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена планирует вернуть движение хуситов "Ансар Аллах" в список иностранных террористических организаций.

Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Этот шаг планируется сделать после того, как хуситы совершили десятки атак на суда в Красном море, отмечает агентство.

В 2021 году Соединенные Штаты официально исключили движение йеменских мятежников-хуситов "Ансар Аллах" из американского списка террористических организаций.