AP: США планируют вернуть хуситов в список иностранных террористических организаций

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена планирует вернуть движение хуситов "Ансар Аллах" в список иностранных террористических организаций.
Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на источники.
Этот шаг планируется сделать после того, как хуситы совершили десятки атак на суда в Красном море, отмечает агентство.
В 2021 году Соединенные Штаты официально исключили движение йеменских мятежников-хуситов "Ансар Аллах" из американского списка террористических организаций.