Макрон заявил, что Франция не будет наносить удары по позициям хуситов

Президент республики пояснил, что Париж стремится избегать эскалации

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Франция не намерена участвовать в нанесении ударов по позициям хуситов в Йемене, чтобы избежать эскалации напряженности в регионе. Об этом заявил на пресс-конференции в Елисейском дворце президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Франция решила не присоединяться к коалиции, которая наносит превентивные удары по позициям хуситов, - сказал Макрон. - Мы стремимся избегать эскалации".

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября 2023 года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.