Reuters: три судна и беспилотник приблизились к контейнеровозу в Красном море

Данных о жертвах или разрушениях не поступало

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Три лодки и один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) приблизились к контейнеровозу под флагом Мальты у берегов Йемена в Красном море. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, которая специализируется на вопросах морской безопасности.

По ее сведениям, три лодки и один БПЛА сблизились с мальтийским судном в Красном море в 10 морских милях (примерно 18 км) от города Зубаб на юго-востоке страны. Данных о жертвах или разрушениях не поступало, отмечает агентство.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября 2023 года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.