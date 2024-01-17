Представитель "Ансар Аллах" заявил, что Иран не оказывает военную помощь хуситам

Мухаммед Абдель Салям отметил, что такие утверждения "не имеют никакого отношения к действительности, несмотря на заявления американцев, поскольку между Ираном и Йеменом нет ни морского, ни воздушного сообщения"

ДУБАЙ, 17 января. /ТАСС/. Представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Мухаммед Абдель Салям заявил, что Иран не оказывает военную помощь хуситам и не снабжает их оружием.

"Мы слышали утверждения об иранской военной помощи и поставках оружия. Они не имеют никакого отношения к действительности, несмотря на заявления американцев, поскольку между Ираном и Йеменом нет ни морского, ни воздушного сообщения", - сказал представитель движения в интервью телеканалу Al Jazeera.

По сведениям портала Semafor, американские чиновники и официальные лица из региона Ближнего Востока полагают, что несколько советников и командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранских вооруженных сил) находятся в Йемене, где помогают хуситам наносить удары по судам в Красном море. Чиновники утверждают, что Иран направил в Йемен инструкторов и специалистов по работе с беспилотниками и ракетами, а представители КСИР якобы помогают в сборе разведывательных данных на тактическом уровне.