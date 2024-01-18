СМИ: жертвами израильского удара по жилому дому в Рафахе стали 20 человек

Среди погибших есть дети, сообщает телеканал Al Mayadeen

РАБАТ, 18 января. /ТАСС/. В результате обстрела израильской армией жилого дома на востоке города Рафах, расположенного на юге сектора Газа, погибли 20 человек. Среди погибших есть женщины и дети, сообщает вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen.

Кроме того, по его сведениям, в ночь на четверг израильская армия ведет интенсивные артиллерийские обстрелы западных районов города Газа.

На Западном берегу реки Иордан подразделения военнослужащих еврейского государства штурмуют населенный пункт Дейр-эль-Хатаб в провинции Наблус. В лагере беженцев Тулькарм происходят вооруженные столкновения между бойцами палестинского сопротивления и израильской армией, сообщает Al Mayadeen.

В новость внесены изменения (03:05 мск) - обновлено, уточняется число жертв.