Госдеп запретил въезд в США экс-президенту Гватемалы Джамматтеи

Бывший лидер центральноамериканской республики принимал взятки в обмен на исполнение своих государственных функций, сообщили в ведомстве

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Госдепартамент США лишил бывшего президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи права на въезд на территорию Соединенных Штатов в связи с его причастностью к коррупции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Госдепартамент располагает достоверной информацией, указывающей на то, что Джамматтеи принимал взятки в обмен на исполнение своих государственных функций во время пребывания на посту президента Гватемалы, подрывая принцип верховенства права и прозрачность правительства", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что за последние три года США ввели визовые санкции в отношении почти 400 физических лиц, включая чиновников, представителей бизнеса и членов их семей, из-за коррупционной деятельности или "подрыва демократии" в Гватемале.

Джамматтеи занимал пост президента Гватемалы с 2020 по 2024 год. Его сменил избранный президент Гватемалы Бернардо Аревало, который официально вступил в должность в ночь на понедельник.